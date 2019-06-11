Лукашенко назначил нового главу МВД Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил министром внутренних дел Юрия Караева, ранее являвшегося заместителем министра – командующим внутренними войсками.

Об этом сообщает агентство БелТА.

Накануне Лукашенко принял отставку бывшего главы МВД Игоря Шуневича, который обратился к президенту с соответствующим рапортом.

Белорусский политолог Алексей Дзермант заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что Лукашенко уволил раздражавшего националистов и Запад главу МВД.