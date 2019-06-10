Политолог: Лукашенко уволил раздражавшего националистов и Запад главу МВД

«Взгляды Шуневича, его гражданская позиция и успешное руководство министерством вызывали у белорусских националистов и представителей стран Запад настоящую аллергию», – заявил газете ВЗГЛЯД белорусский политолог Алексей Дзермант, комментируя новость об освобождении Игоря Шуневича от должности министра МВД.

«Вероятнее всего, отставка министра внутренних дел связана с его личными мотивами. Есть информация, что на протяжении некоторого времени у Шуневича были проблемы со здоровьем. Но нельзя не отметить и политический контекст отставки Шуневича», – добавил политолог.

Так, по словам Дзерманта, взгляды Шуневича, а также его гражданская позиция и успешное руководство министерством вызывали у белорусский националистов и представителей стран Запад «настоящую аллергию». Прозападные СМИ считали его удобной мишенью для провокаций, проведя несколько информационных кампаний, направленных против него и МВД. Шуневич стал для них «фигурой ненависти».

По мнению эксперта, подобное неприятие «связано с политическими взглядами министра, а именно – его позицией по отношении к России и советскому прошлому, объединяющему наши государства».

«Шуневич всегда подчеркивал свое позитивное отношение к Советскому Союзу. Он мог позволить себе появиться на параде 9 мая в военной форме. Несмотря на то, что это была форма милиции, не имеющая отношения к репрессивным отделам НКВД, в этом можно было видеть его символическую позицию. Недолюбливают Шуневича на Западе и за выстраивание тесных взаимоотношений с российскими коллегами», – пояснил политолог.

За последние месяцы Александр Лукашенко уже несколько раз поднимал вопрос о работе МВД. Во время последней рабочей встречи с Шуневичем президент обратил внимание на излишние меры безопасности для граждан вовремя II Европейских игр. Он подчеркнул, что нужно действовать «без излишеств, концлагерей и гетто».

Как объяснил Дзермант, говоря об излишних мерах, Лукашенко имел в виду заграждения, препятствующие передвижению болельщиков, которые «необоснованно ограничивают свободу передвижения любителей спорта».

Дальнейшие планы и карьерные перспективы Шуневича пока неизвестны. Что касается будущего преемника министра МВД, то, по словам Дзерманта, у Лукашенко уже есть несколько кандидатур.

«Сейчас рассматривается кандидатура Игоря Евсеева – помощника президента, известного в кругах МВД. Евсеев – близок к Шуневичу. Однако кандидатуры могут быть очень разные, все покажет время», – резюмировал белорусский политолог.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашеко принял рапорт об отставке министра внутренних дел Игоря Шуневича. Последняя встреча Шуневича с президентом в статусе министра внутренних дел состоялась в понедельник. На ней глава государства высказал критику в адрес милиции за «излишества» в обеспечении безопасности на Европейских играх, а также за игру ХК «Динамо-Минск».