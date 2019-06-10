Генпрокуратура истребовала дело Голунова

Генеральная прокуратура потребовала предоставить материалы дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова для проверки, сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

«Генпрокуратура истребовала дело для проведения проверки», – передает его слова ТАСС.

Напомним, Голунова обвинили в попытке сбыта наркотиков. Его задержали, но потом отправили под домашний арест. Журналист не признает своей вины.

В понедельник также появились сведения, что дело Голунова передали из ГСУ ГУ МВД в столичное ГСУ СК. В СК эти сведения опровергли.

Арест Голунова вызвал большой резонанс в журналистской среде.