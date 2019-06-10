Российских журналистов не пустили в Молдавию

Пограничная полиция Молдавии не пустила в страну съемочную группу российского «Пятого канала», сообщили источники в аэропорту Кишинева.

В настоящий момент журналистов собираются депортировать.

Глава пресс-службы пограничной полиции Молдавии Раиса Новицки указала, что пока не располагает сведениями об инциденте. «Как только у нас будет информация, мы сообщим ее представителям СМИ», – пообещала Новицки ТАСС.

Это не первый случай запрета на въезд российским журналистам. Ранее пограничная полиция Молдавии отказывала во въезде в республику съемочным группам НТВ и «Россия 1», а также журналистам «Комсомольской правды» и других изданий, которые планировали взять интервью у президента страны Игоря Додона.

Администрация президента Молдавии решительно осудила действия полиции, обвинив правительство в ограничении доступа журналистов к информации, а также новом выпаде в адрес РФ.