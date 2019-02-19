Власти Молдавии запретили въезд в страну российским тележурналистам

Во вторник съемочные группы телеканалов НТВ и «Россия 1» не впустили в Молдавию, сообщили в молдавской пограничной полиции.

Официальная причина запрета на въезд – журналисты не смогли точно сообщить о целях и сроках визита в страну, передает «Интерфакс».

Вместе с тем сообщается, что пресс-служба президента осудила действия правительства Молдавии в отношении российских тележурналистов.

«Мы решительно осуждаем подобные действия и расцениваем их как новый вызов по отношению к нашему партнеру – РФ, и как явное ограничение доступа журналистов к информации», – заявили в пресс-службе.

В январе 2018 года в Молдавию не пустили журналистку НТВ Ираду Зейналову, так как она не смогла подтвердить цель визита в республику. По той же причине в 2017 году был запрещен въезд в Молдавию сотрудникам телеканала «Звезда» и ВГТРК Алексею Самолетову и Марине Сафроновой.