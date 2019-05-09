Помпео отменил визит в Гренландию

Визит главы Госдепа Майкла Помпео в Гренландию отложен, сообщило правительство Гренландии.

Как указывается в сообщении, «срочные дела требуют присутствия» Помпео в США. Визит отложен на неопределенное время, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.