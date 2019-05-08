Отставной генерал опроверг миф о «фронтовых 100 граммах»

Участник Великой Отечественной войны генерал-полковник Борис Уткин рассказал об употреблении спиртного на фронте, развеяв миф о «наркомовских 100 граммах».

Военные действия были несовместимы с распитием алкоголя, заявил генерал в интервью еженедельнику «Звезда».

«Пресловутые фронтовые 100 грамм, о которых кто только и что не писал, можете считать мифом, случайностью, ошибкой. Одним словом – как вам будет угодно. Постановление о наркомовских ежедневных 100 граммах водки и 50 граммах сала родилось во время советско-финской войны. И было обусловлено исключительно тяжелыми местными погодными условиями, когда зимняя температура доходила до -40 градусов.

Командному составу следить за тем, сколько, кому и в каких случаях положено водки, не было ни времени, ни необходимости», – рассказал Уткин.

Ветеран пояснил, что употребление спиртного влияло на точность стрельбы, а потому выпивший солдат не мог считаться «полноценным бойцом» и командование никогда осмысленно не позволяло личному составу выпивать во время боевых действий.

«Поэтому, когда вам будут рассказывать, что водка на войне для солдата была такой же нормой, как суп или каша – не верьте», – сказал генерал.

Уткин отметил, что спиртного в армии хватало, и случаи употребления на фронте происходили, однако это никогда не носило организованного характера.