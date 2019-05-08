Военный США погиб в Афганистане

В Афганистане погиб 22-летний американский рядовой Мигель Холмс, сообщил Пентагон.

Пентагон не назвал причину смерти военнослужащего США, но сообщил, что она не имеет отношения к боевыми действиям. Холмс погиб в провинции Нангархар, передает РИА «Новости».