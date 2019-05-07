Названа сумма выплат семьям погибших в Шереметьево

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил провести выплаты пострадавшим и семьям погибших в катастрофе в Шереметьево в максимально сжатые сроки.

Глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил, что семьям погибших выплатят по девять млн рублей, передает ТАСС.

«Два миллиона – это страховые выплаты, два миллиона – региональные выплаты, пять миллионов – это выплаты компании «Аэрофлот», – пояснил он.

Совет директоров «Аэрофлота» примет решение о выплатах пострадавшим во вторник, добавил Дитрих, сообщает РИА «Новости».

«Аэрофлот» сообщил, что пострадавшим в ЧП планируется выплатить по два миллиона, по одному миллиону – тем, кто не был госпитализирован.

Глава правительства заявил, что по итогам работы комиссии по авиакатастрофе должны быть сделаны технические и организационные выводы.

По его словам, в состав комиссии вошли представители профильных министерств и ведомств.

«Здесь – три ключевые задачи. Первая задача, безусловно, людям помочь, поддержать семьи погибших. Но и чтобы все получили необходимую помощь: от материальной до психологической. Вторая задача – расследовать обстоятельства произошедшего, технологическую сторону, конечно, правовую, чем и занимаются следственные органы, сделать необходимые выводы», – отметил Медведев.

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Медведев от имени правительства выразил соболезнования родным и близким погибших в результате аварии в Шереметьево.

«5 мая произошла трагедия с нашим самолетом, погибли люди. Хочу еще раз от имени правительства выразить глубокие соболезнования родным и близким погибших», – сказал премьер.

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. Из 78 человек, находящихся на борту, 41 погиб. Большинство из них отравились продуктами горения.

На данный момент после авиакатастрофы госпитализированы 10 человек.

В качестве основной версии ЧП называются действия пилотов, которые, не выработав топливо и с явным превышением скорости, совершили посадку, что и привело к повреждению воздушного судна с последующим пожаром.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в каком месте самолета у пассажиров есть больше шансов выжить при катастрофе.