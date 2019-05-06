Сгоревший «Суперджет» убрали в ангар

Следователи центрального аппарата СК и Криминалистического центра ведомства завершили следственные действия на месте крушения лайнера Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, все фрагменты самолета убрали с взлетно-посадочной полосы, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«Следователи совместно с представителями Межгосударственного авиационного комитета (МАК) изъяли с взлетно-посадочной полосы все фрагменты сгоревшего самолета и переместили их в ангар для дальнейшей выкладки и исследования», – приводятся ее слова на сайте СКР.

Также следователи продолжают работу с пострадавшими в результате авиапроисшествия, а также приступают к расшифровке и изучению данных бортовых самописцев вместе со специалистами МАК.

«Полученная информация будет исследована и сопоставлена с данными видеорегистраторов, аудиозаписями переговоров пилотов, показаниями выживших пассажиров и очевидцев происшествия, а также с другими полученными в ходе первоначальных следственных действий материалами для восстановления полной и объективной картины происходившего как на борту, так и в диспетчерской службе», – говорится в сообщении Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что СК рассматривает в качестве основных версий трагедии недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и сотрудников, проводивших техосмотр судна, его неисправность, неблагоприятные метеоусловия.

Между тем уже появились первые данные по итогам расшифровки параметрического самописца. Так, подтверждено попадание в самолет молнии и отказ автоматики, при этом указывается на крайне плохую посадку SSJ-100, хотя заход на нее был штатным.

В воскресенье «Суперджет» авиакомпании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. Погиб 41 человек из 78.