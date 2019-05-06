Собянин пообещал помощь пострадавшим в катастрофе «Суперджета»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в катастрофе самолета «Аэрофлота» SSJ-100 в аэропорту Шереметьево погибли трое москвичей.

«Ужасная трагедия. По предварительным данным, погиб 41 человек, из них трое москвичей. Проведал пострадавших в аварии самолета, находящихся в Склифе (НИИ им. Склифосовского). Пообщался с командиром экипажа Денисом Александровичем Евдокимовым. Он до последней минуты оставался на борту, помогая эвакуировать пассажиров», – написал Собянин на своей странице «Вконтакте».

По его словам, власти Москвы окажут всю необходимую помощь пострадавшим и их родственникам. Тела погибших перевезены из Шереметьево в бюро судмедэкспертизы «Царицыно» в Тарном проезде, отметил Собянин.

В воскресенье самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. На борту было 78 человек, погиб 41 человек, госпитализированы девять пострадавших. Причиной гибели большинства стало отравление продуктами горения.

Близким погибших выплатят по 1 млн рублей. Среди основных трагедий названы недостаточная квалификация пилотов, а также неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия.