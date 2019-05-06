Песков ответил Помпео на заявление о связи ракетных пусков КНДР с Россией

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что заявление госсекретаря США Майка Помпео, который попытался увязать ракетные запуски КНДР с визитом северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию, абсолютно некорректно.

«Такая увязка абсолютно некорректна. Это можно заявить абсолютно однозначно. Вот все, что можно сказать», – передает слова Пескова ТАСС.

Накануне Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) объяснило цель проведения ракетных пусков, состоявшихся 4 мая в КНДР в рамках военных учений.

КНДР в конце прошлой недели провела пуски ракет малой дальности, после этого в Южной Корее созвали срочное заседание по национальной безопасности.