Грузинские СМИ узнали о покупке Роснефтью сети местных АЗС

Российская Роснефть покупает одну из самых известных грузинских топливных компаний Wissol, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Детали сделки пока неизвестны, сама компания тоже пока не комментирует эти сведения.

Грузинская оппозиция заявила, что продажа Wissol российской компании недопустима, так как Роснефть нарушает грузинский Закон «Об оккупированных территориях», которым допускается сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией только с согласия Тбилиси, сообщила телекомпания «Рустави-2».

«Власти не должны допустить этой сделки», – заявил депутат от оппозиционной «Европейской Грузии» Серги Капанадзе.

Wissol располагает 165 заправочными станциями в Грузии. В компании работает более 5 тыс. человек.