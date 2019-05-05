На Украине призвали судить ветеранов Красной армии за «преступления против человечности»

Тех ветеранов Великой Отечественной войны, которые совершили преступления против человечности, нужно судить, заявил бывший депутат Верховной рады Юрий Сиротюк.

По его словам, таких ветеранов Красной армии на Украине нужно судить, «как во всех нормальных странах», а не «примиряться со злом». Об этом он заявил во время ток-шоу «Голос народа» на телеканале «112 Украина».

Напомним, на Украине пытаются пересмотреть историю Великой Отечественной войны, в частности, обелив роль запрещенных в России Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии*. Украинские националисты в том числе пытались сорвать акцию «Бессмертный полк», срывали акции в честь блокадников Ленинграда.

Юрий Сиротюк – украинский политик правого толка, депутат Верховной рады от ВО «Свобода» с 2012 по 2014 годы. Активно участвовал в событиях «евромайдана».