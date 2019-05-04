Анонсированы переговоры Лаврова с главой МИД Венесуэлы в Москве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в воскресенье, 5 мая, в Москве встретится с главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреасой, сообщили в российском дипведомстве.

В министерстве сообщили, что 5 мая «в Москве пройдут переговоры глав МИД России и Венесуэлы», передает ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что глава российского государства Владимир Путин не стремится вмешиваться в ситуацию в Венесуэле.

При этом 1 мая руководители внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Майк Помпео обменялись претензиями по Венесуэле.

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