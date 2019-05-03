Трамп опроверг спекуляции о «вмешательстве» России в дела Венесуэлы

Глава российского государства Владимир Путин не стремится вмешиваться в ситуацию в Венесуэле, заявил президент США Дональд Трамп.

Венесуэла стала одной из тем, которую они обсудили в ходе телефонного разговора. Трамп считает, что обсуждение получилось «очень позитивным», передает РИА «Новости».

По словам Трампа, Путин хочет «лишь того, чтобы произошло что-то позитивное в Венесуэле». Сам американский лидер «думает точно так же».

«Мы хотим предоставить некоторую гуманитарную помощь прямо сейчас», – сообщил президент США.

Он заявил, что в Венесуэле не хватает питьевой воды и продовольствия.

Напомним, в пятницу Путин и Трамп провели полуторачасовые переговоры. Лидеры, как сообщил Кремль, выразили удовлетворение состоявшимся разговором. Трамп назвал переговоры «очень хорошими».

1 мая руководители внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Майк Помпео обменялись претензиями по Венесуэле.

Власти США не раз заявляли о «неправомерном вмешательстве» России в дела Венесуэлы.

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