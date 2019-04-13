Помпео заявил о «неправомерном вмешательстве» России в дела Венесуэлы

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Есть ли в России собственный Илон Маск

Минуты в невесомости за двести тысяч долларов - вот одна из перспективных бизнес-моделейФото: Sergei Remezov/Reuters
День космонавтики заставляет говорить не только о великом прошлом, но и о будущем. А самое перспективное сейчас космическое направление – частные космические компании, особенно это видно на примере выдающихся достижений Илона Маска. Есть ли подобные деятели в России и какими проектами они занимаются? Подробности...
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За что премьер Индии получил высшую награду России

Владимир Путин и Нарендра Моди ценят сложившиеся между ними личные отношенияФото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин наградил индийского премьер-министра высшей наградой России. Указ о присуждении Нарендре Моди ордена Святого апостола Андрея Первозванного появился в пятницу совершенно внезапно – ничто не предвещало такого решения президента России. Однако у награждения индийского лидера есть глубокий личный и важный государственный смысл. Подробности...
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Как проходит арзамасский эксперимент по преодолению бедности

Вероника и Максим Петровы - яркий пример успешной практики социального контрактаФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Что делать, если из-за сложной ситуации в жизни вы оказались в полной нищете и безнадежности? Специальный механизм для массового решения этой проблемы сегодня внедряется в России. Газета ВЗГЛЯД ознакомилась с тем, как проходит особый эксперимент по преодолению бедности – и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин уже готов предложить участие в нем десяткам тысяч семей. Подробности...
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Почему Гитлер променял красную армию на нацизм

Гитлер (справа) с сослуживцами, снимок периода Первой мировой войныФото: Bundesarchiv
Согласно принятой в СССР датировке, ровно 100 лет назад была создана Баварская Советская Республика с красным флагом в качестве государственного и собственной красной армией. Именно там начал свою политическую карьеру Адольф Гитлер. Но что заставило его сменить красную повязку на свастику и возненавидеть тех, кому раньше служил? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Почему идеи социализма шагают по планете

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Самое главное, почему СССР кончился, это не ракеты и не цена на нефть. А то, что достал он собственных граждан. Утомил – бесконечным конфликтом между декларируемыми ценностями «за все хорошее» и все более ухудшающейся жизнью простого человека. Подробности...
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Феминизм третьей волны страдает от отсутствия привилегий

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Воинствующие борцуньи за все хорошее пока воюют исключительно в Твиттере и Фейсбуке. Но запрет на неправильное мнение – это прямо-таки путь к успеху! Сталин же к успеху, в конце-то концов, пришел. Подробности...
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Российское оружие смазывает шестеренки суданской драмы

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Основной нерв суданской политики – насильственная исламизация и арабизация негритянских частей страны. На этой ниве отличились все руководители Судана. И все потерпели фиаско. В этом есть и историческая обреченность. Подробности...
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            Помпео заявил о «неправомерном вмешательстве» России в дела Венесуэлы

            13 апреля 2019, 08:38

            Текст: Наталья Ануфриева

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            Администрация президента США Дональда Трампа считает, что Москва сохраняет присутствие в Венесуэле неправомерно и вопреки воле ее народа, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

            Помпео заявил в интервью журналистам пуэрториканского телеканала Mega TV, что «Россия вмешалась», передает ТАСС.

            «Они пошли против руководства Венесуэлы. Они вмешались неправомерно. У них нет согласия венесуэльского народа на то, чтобы находиться в стране. Они находятся там как враждебное государство», – подчеркнул он.

            Госсекретарь США также назвал действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро «бывшим лидером» и напомнил, что Вашингтон считает «избранным руководителем» главу венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

            По его словам, Вашингтон по-прежнему не исключает военной интервенции в Венесуэлу. При этом Помпео ушел от прямого ответа на вопрос о том, будут ли готовы США пойти на данный шаг, если против этого выступают государства региона.

            На вопрос о том, могут ли США осуществить вооруженное вторжение в Боливарианскую Республику без одобрения ООН и ее Совета Безопасности, Помпео ответил: «Мы ясно дали понять, что наша цель состоит в том, что Мадуро пришло время уйти. Мы будем рассматривать все возможности, чтобы добиться этой цели».

            Он также дал понять, что не видит сходства между возможной интервенцией в Венесуэлу и вторжением США и их союзников в Ирак в 2003 году.

            Ранее стало известно об аресте высокопоставленного сторонника Гуайдо по запросу США.

            До этого сообщалось о возобновлении поставок нефти в США из Венесуэлы.

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