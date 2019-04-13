Помпео заявил о «неправомерном вмешательстве» России в дела Венесуэлы

Администрация президента США Дональда Трампа считает, что Москва сохраняет присутствие в Венесуэле неправомерно и вопреки воле ее народа, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Помпео заявил в интервью журналистам пуэрториканского телеканала Mega TV, что «Россия вмешалась», передает ТАСС.

«Они пошли против руководства Венесуэлы. Они вмешались неправомерно. У них нет согласия венесуэльского народа на то, чтобы находиться в стране. Они находятся там как враждебное государство», – подчеркнул он.

Госсекретарь США также назвал действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро «бывшим лидером» и напомнил, что Вашингтон считает «избранным руководителем» главу венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

По его словам, Вашингтон по-прежнему не исключает военной интервенции в Венесуэлу. При этом Помпео ушел от прямого ответа на вопрос о том, будут ли готовы США пойти на данный шаг, если против этого выступают государства региона.

На вопрос о том, могут ли США осуществить вооруженное вторжение в Боливарианскую Республику без одобрения ООН и ее Совета Безопасности, Помпео ответил: «Мы ясно дали понять, что наша цель состоит в том, что Мадуро пришло время уйти. Мы будем рассматривать все возможности, чтобы добиться этой цели».

Он также дал понять, что не видит сходства между возможной интервенцией в Венесуэлу и вторжением США и их союзников в Ирак в 2003 году.

Ранее стало известно об аресте высокопоставленного сторонника Гуайдо по запросу США.

До этого сообщалось о возобновлении поставок нефти в США из Венесуэлы.

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