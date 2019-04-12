Высокопоставленный сторонник Гуайдо арестован по запросу США

Бывшего главу военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаля арестовали в Мадриде по запросу США, сообщают западные СМИ.

Испанская полиция обвинила Карвахаля в наркоторговле, передает «Интерфакс» со ссылкой Associated Press.

В 2014 году Карвахаль был задержан на нидерландском острове Аруба в Карибском море по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков, однако позднее был освобожден и вернулся на родину.

Ранее экс-глава военной разведки Венесуэлы, являющийся однопартийцем президента Боливарианской республики Николаса Мадуро, признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо легитимным главой страны.