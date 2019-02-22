Однопартиец Мадуро признал Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Депутат из правящей Единой социалистической партии Венесуэлы и бывший глава военной разведки Уго Карвахаль признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента Боливарианской Республики.

Карвахаль, возглавлявший военную разведку Венесуэлы при экс-президенте Уго Чавесе, записал видеообращение, в котром назвал «незаконным» правительство действующего главы Боливарианской Республики Николаса Мадуро, а также призвал венесуэльских военных не мешать ввозу в страну иностранной гуманитарной помощи, передает ТАСС.

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«Господин временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо Маркес, перед вами еще один солдат, готовый бороться за свободу и демократию», – заявил Карвахаль в видеообращении.

Напомним, в четверг советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон объявил о переходе военного атташе Венесуэлы в ООН на сторону Гуайдо. Всего, по данным оппозиции, на сторону Гуайдо перешли 11 венесуэльских дипломатов в США.