На сторону Гуайдо перешли 11 венесуэльских дипломатов в США

Из 56 работающих в США венесуэльских дипломатов на сторону оппозиции перешли 11 человек, заявил представитель провозгласившего себя президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо в США Карлос Веккьо.

«Мы принимаем в нашу дипломатическую миссию 11 дипломатов бывшего режима из 56. Мы готовы работать с ними», – передает его слова РИА «Новости».

Советник посольства Венесуэлы в США, назначенный Гуайдо, Густаво Маркано, в свою очередь, заявил, что принявшие сторону оппозиции венесуэльские дипломаты смогли добиться заморозки счетов и собственности республики в Соединенных Штатах.

«Мы выяснили, что в США есть много собственности, нам удалось защитить эти активы, чтобы они оставались собственностью республики. Также были защищены банковские счета посольства и разных консульств Венесуэлы в США. Эти деньги наркорежим уже не сможет использовать, они заморожены», – заявил Маркано.

Он заявил, что только Национальная ассамблея, главой которой является Гуайдо, уполномочена разрешить использование этих фондов.

Среди недвижимости Маркано назвал консульство в Нью-Йорке. По его словам, Мадуро хотел продать его в 2017 году, однако оппозиция «добились его защиты, как и здания военного атташата в Вашингтоне».

«Удалось избежать их продажи, сейчас у Венесуэлы остаются восемь объектов собственности – пять в Вашингтоне и три в Нью-Йорке», – заявил Маркано.

Ранее в четверг стало известно, что военный атташе Венесуэлы в ООН полковник Педро Чиринос признал Хуана Гуайдо президентом страны. Перед этим Гуайдо признали президентом военный атташе в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне Хосе Луис Сильва и генерал ВВС Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес.