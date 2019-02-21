США заявили о переходе военного атташе Венесуэлы в ООН на сторону Гуайдо

Военный атташе Венесуэлы в ООН полковник Педро Чиринос признал Хуана Гуайдо президентом страны, заявил советник президента США Джон Болтон.

По словам Болтона, Чиринос «выбрал демократию для венесуэльцев», передает РИА «Новости».

Напомним, Чиринос – не первый высокопоставленный венесуэльский военный, который предал законного президента страны Николаса Мадуро. Считать Гуайдо президентом также согласились военный атташе в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне Хосе Луис Сильва и генерал ВВС Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес.