ЦИК Казахстана впервые зарегистрировал женщину кандидатом в президенты

Центризбирком Казахстана зарегистрировал Данию Еспаеву, выдвинутую от Демократической партии Казахстана «Ак жол», кандидатом в президенты на выборах, которые пройдут 9 июня, сообщила член ЦИК республики Зауреш Баймолдина.

Баймолдина озвучила постановление ЦИК: «Зарегистрировать Данию Еспаеву кандидатом в президенты республики Казахстан на внеочередных выборах (...), назначенных на 9 июня. Выдать кандидату в президенты Дание Еспаевой соответствующее удостоверение».

Отмечается, что Еспаева собрала необходимое количество достоверных подписей в свою поддержку (более 139 тыс.) в 17 регионах страны, предоставила медицинское заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих регистрации кандидатом в президенты, и справку о передаче в налоговые органы декларации о доходах и имуществе, передает ТАСС.

58-летняя Еспаева является депутатом Мажилиса (нижней палаты парламента), по специальности – экономист. В разные годы она работала директором Актюбинского филиала АО «Казкоммерцбанк», директором Актюбинского филиала АО «БТА Банк».

Еспаева стала первой женщиной, зарегистрированной кандидатом в президенты Казахстана. В 2015 году на выборах президента свои кандидатуры выдвинули Лимана Койшиева и Айгуль Утепова, однако Койшиева не сумела набрать необходимого числа голосов в свою поддержку в подписных листах, а Утепова добровольно отозвала свое заявление.

Ранее ЦИК Казахстана зарегистрировал действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева кандидатом на президентских выборах.

Токаев стал и.о. президента после отставки Нурсултана Назарбаева. В апреле Назарбаев предложил Токаева в качестве кандидата на пост президента.