Бой чемпионата России по ММА завершился массовой дракой

Опубликовано видео массовой драки на чемпионате России по ММА, сообщают СМИ.

Как следует из видеозаписи, один из боев чемпионата перерос в массовую драку, в которой приняли участие как спортсмены, так и члены их команд, передает РЕН ТВ.

Причина случившегося пока не называется.

Чемпионат проходит в столичном дворце спорта «Динамо». Турнир завершится 5 мая.

Кульминацией турнира станет бой россиянина Шамиля Абдуллаева с бразильским чемпионом Велингтоном Сильвой.

Напомним, подобные инциденты – не редкость. Так, в апреле массовая драка произошла на международном турнире по самбо на острове Русский.

В 2017 году массовая драка произошла на юниорском турнире по вольной борьбе в Краснодаре.

А россиянин Хабиб Нурмагомедов устроил массовую драку после победы над ирландцем Конором Макгрегором в Лас-Вегасе.