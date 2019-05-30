Вучич заявил о разрушении веры в Запад

Вторжение полиции самопровозглашенного Косово на север края, а также реакция на это со стороны западных стран нарушили доверие и партнерские отношения Сербии с Западом, заявил президент Сербии Александар Вучич.

«То, что произошло во вторник на севере автономного края, перешло некие границы, которые Сербия готова стерпеть. Мне кажется, что международное сообщество в первый момент не поняло, что границу терпения перешли, сейчас это где-то понимают и спрашивают: «А что такое случилось, что этот порог преодолен?» Опросы говорят, что нужно пройти 10 ступенек, чтобы потерять доверие, но то, что случилось, было не 10-й, а 12-й ступенью, на которой албанцы разрушили наше доверие», – передает слова Вучича ТАСС.

Он добавил, что главная проблема – не в последствиях произошедшего, а в жизнях 28 людей, которые были задержаны на севере Косово.

«И намного большая проблема в разрушении какой бы то ни было веры в партнерские отношения с западной частью международного сообщества по вопросу Косова и Метохии», – заявил Вучич.

Ранее в четверг Вучич провел встречу за закрытыми дверями с послом России Александром Чепуриным.

Напомним, во вторник утром полиция Косово провела операцию на севере края. Были задержаны 28 человека, в том числе российский дипломат Михаил Краснощеков. Он получил тяжелые травмы, но позже был выпущен из-под стражи и доставлен в Белград на лечение.

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