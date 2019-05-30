Вучич заявил о разрушении веры в Запад

Взгляд
30 мая, четверг  |  Последнее обновление — 22:26  |  vz.ru
Разделы

Вытеснит ли Америка Россию с нефтяного рынка

Министр финансов разглядел угрозу в американской нефти Фото: Nick Oxford/Reuters
Пока Россия вместе с ОПЕК изо всех сил старается держать мировые цены на черное золото на комфортном уровне, американские нефтедобытчики только и успевают снимать сливки и завоевывать новые рынки. Такую обеспокоенность высказал министр финансов РФ Антон Силуанов. Стоит ли бояться американской нефти, которая, по некоторым прогнозам, может обогнать российский экспорт уже через пару лет?  Подробности...
Перейти а раздел…

Социологи объяснили высокие шансы врио губернаторов на выборах

Эксперты обсудили электоральные перспективы врио губернаторов на выборах Фото: Алексей Нечаев/ВЗГЛЯД
Результативность, открытость и контроль стали тремя слагаемыми успеха врио губернаторов новой волны, говорят эксперты. По их мнению, если бы выборы глав регионов состоялись в ближайшее воскресенье – все врио губернаторов победили бы в первом туре, так как они наилучшим образом отвечают ключевым запросам российских избирателей.  Подробности...
Перейти а раздел…

Кто сажает недоучек за штурвал самолета

Генпрокуратура признала, что одной из причин катастрофы в Шереметьево стала слабая подготовка экипажейФото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости
Крушение «Суперджета» в Шереметьево стало следствием серьезных проблем в российской авиационной отрасли, заявил генпрокурор Юрий Чайка. Он по сути подтвердил то, о чем уже писала ранее пресса – к гибели 41 пассажира привела низкая квалификация экипажа. Почему же авиакомпании выпускают в рейсы неподготовленных пилотов?  Подробности...
Перейти а раздел…

Сербии грозит новый распад

Сербия – маленькая страна, которая боится стать еще меньшеФото: Marko Djurica/Reuters
На Балканах опять говорят о новой войне и новом кровавом переделе. Делить при этом собираются в основном Сербию, а там уж «как получится». Большинство этих разговоров так разговорами и останется. Но на фоне взрывоопасного обострения обстановки в Косове следует вспомнить, какими еще регионами рискуют расплатиться сербы за попытки стать «своими» для Запада. Подробности...
Перейти а раздел…

«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
Перейти а раздел…

Люди с хорошими лицами против провинции

Елена Кондратьева, журналист
Мы дружно смеялись, когда американцы снимали «Красную жару», где реализовали весь набор страхов о России – русская мафия, космонавт в ушанке и с бутылкой водки и прочая развесистая клюква. Если нравилось – смело открывайте «Новую». Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев

США объявили Китай врагом

Андрей Безруков, доцент кафедры МГИМО, член Совета по внешней и оборонной политике
Китаю повезло, что долгие годы американцы фокусировались на России, но это время закончилось. Теперь Пекину придется в авральном режиме решать проблему своей технологической независимости. Американские корпорации больше не будут растить себе конкурентов. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Спор из-за окрошки похож на схватку «красных» и «белых»

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Опубликованная «карта окрошки» – где в России предпочитают готовить ее на кефире, а где на квасе – стала поводом для ожидаемых споров в соцсетях. При этом тон ругающихся до удивления напоминает тональность, в которой ведутся бесконечные перепалки «красных» и «белых». Подробности...
Обсуждение: 48 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как нападают на российских журналистов

    Самые необычные находки при обысках у чиновников

    Какого зрелища лишил москвичей запрет гей-парада

    Обсуждение: 39 комментариев
      Перейти а раздел…

      В Будапеште на Дунае затонул катер с туристами, много жертв

      Прогулочный катер с туристами из Южной Кореи затонул после столкновения с другим пассажирским судном на Дунае – у здания парламента в центре Будапешта. В результате, по последним данным, погибли семь человек, еще 21 считается пропавшим без вести
      Подробности...

      Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке

      Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу объявила о своей скорой отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства. Свои полномочия она сложит 7 июня. Во время своей речи Мэй не смогла сдержать слез.
      Подробности...

      Зеленский стал шестым президентом Украины

      Экс-шоумен Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В первой речи в новом качестве он назвал всех украинцев президентами, пообещал добиться мира в Донбассе, приведя в пример сборную Исландии по футболу, и распустил Раду
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Tiki Kook»: Красивое хобби, которое приносит прибыль

        «УМНАЯ SREDA»: Как сделать скамейку из 5 тысяч пакетов

        «Комиссионный магазин»: История о проекте, который нужен людям

          Перейти а раздел…
          Окрошку на чем вы предпочитаете?
          • На кефире

          • На квасе

          • Люблю оба варианта

          • Не ем окрошку

          Простят ли Украине долги?
          • Да, полностью

          • Да, частично

          • Нет, Украина объявит дефолт

          • Нет, Украина рано или поздно выплатит все долги

          Победит ли сборная России на ЧМ по хоккею?
          • Да

          • Нет

          • Не интересуюсь хоккеем

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Беглов решил идти на выборы губернатора Петербурга в качестве самовыдвиженца
            США предрекли катастрофу в НАТО из-за поставок С-400 в ТурциюНа Крымском мосту впервые замечен поездПоявились сведения об отказе России продавать С-400 ИрануЛауреат премии «Мама года» зарезала мужа
            Избитый в Косово российский дипломат доставлен в БелградУкраина предложила отказаться ООН от «миротворцев»На Украине инициировали санкции против российских археологовПерепалка Зеленского с журналисткой попала на видео
            Зеленский заявил сенатору США, что Украина ведет две войныДрузь извинился за скандал с подкупом на «Кто хочет стать миллионером?»Трамп обвинил Хиллари Клинтон в связях с РоссиейПопавшую в Книгу рекордов России Волочкову высмеяли в Сети

            Главная тема


            Путин указал России путь к мировому господству

            ядерный щит


            Минобороны раскрыло планы запусков «Сарматов»

            газ для европы


            Газпром рассказал о вариантах изменить решение Дании по «Северному потоку – 2»

            игра патриотов


            Лоза высказался об умственных способностях критиков Макаревича

            Видео

            «нечему учиться»


            Эксперты оценили планы Турции разместить F-35 подальше от С-400

            распад империи


            Познер объяснил, почему только русские хотят возродить СССР

            российская авиация


            Кто сажает недоучек за штурвал самолета

            громкая провокация


            Заказчик «убийства» Бабченко: Я был агентом украинских спецслужб в России

            викторина


            Каких животных навсегда потеряла Россия?

            реальный мир


            Сергей Мардан: Выйти из бункера единомыслия

            Украина – страна чудес


            Максим Соколов: Либертарии всех стран, соединяйтесь

            Левые наступают


            Дмитрий Дробницкий: «Хитроплан» американских демократов решит сразу две задачи

            на ваш взгляд


            Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что США и ЕС должны полностью списать внешний долг Украины в качестве компенсации за «страдания во время ее борьбы с Россией». Простят ли Украине долги?

            Вучич заявил о разрушении веры в Запад

            30 мая 2019, 22:00

            Текст: Сергей Гурьянов

            Версия для печати

            Вторжение полиции самопровозглашенного Косово на север края, а также реакция на это со стороны западных стран нарушили доверие и партнерские отношения Сербии с Западом, заявил президент Сербии Александар Вучич.

            «То, что произошло во вторник на севере автономного края, перешло некие границы, которые Сербия готова стерпеть. Мне кажется, что международное сообщество в первый момент не поняло, что границу терпения перешли, сейчас это где-то понимают и спрашивают: «А что такое случилось, что этот порог преодолен?» Опросы говорят, что нужно пройти 10 ступенек, чтобы потерять доверие, но то, что случилось, было не 10-й, а 12-й ступенью, на которой албанцы разрушили наше доверие», – передает слова Вучича ТАСС.

            Он добавил, что главная проблема – не в последствиях произошедшего, а в жизнях 28 людей, которые были задержаны на севере Косово.

            «И намного большая проблема в разрушении какой бы то ни было веры в партнерские отношения с западной частью международного сообщества по вопросу Косова и Метохии», – заявил Вучич.

            Ранее в четверг Вучич провел встречу за закрытыми дверями с послом России Александром Чепуриным.

            Напомним, во вторник утром полиция Косово провела операцию на севере края. Были задержаны 28 человека, в том числе российский дипломат Михаил Краснощеков. Он получил тяжелые травмы, но позже был выпущен из-под стражи и доставлен в Белград на лечение.

            Газета ВЗГЛЯД подробно писала об обострении в Косово.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............