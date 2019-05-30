Западные СМИ отказались печатать архивы ФБР о «сексуальных похождениях» Мартина Лютера Кинга

Американский публицист и биограф Дэвид Гарроу утверждает, что британские и американские СМИ отказались печатать его статью о Мартине Лютере Кинге, в которой рассказывается о его сексуальных похождениях, а также говорится, что за проповедником следило ФБР.

Гарроу сообщил, что его историю взял британский журнал Standpoint, однако более крупные СМИ отказались ее печатать. Среди отказавшихся – The Washington Post, The Guardian, Atlantic и другие известные СМИ, сообщает Insider.

Утверждается, что The Guardian первоначально взял эту историю, но затем без объяснения причин отказался от печати, заплатив Гарроу гонорар. В итоге публикация появится только в журнале Standpoint с ограниченной аудиторией под названием «Тревожное наследие Мартина Лютера Кинга».

Гэрроу считает, что крупным СМИ не хватает «журналистского мужества».

Публицист сообщает, что историю о Мартине Лютере Кинге он получил из архивов ФБР. В статье есть несколько заявлений о «сексуальных подвигах» Кинга. В статье говорится, что у Кинга были отношения с 40 женщинами.

Кроме того, в одной из архивных записей ФБР упоминается, что Кинг якобы «смотрел, смеялся и давал советы», когда пастор Балтиморской «Баптистской церкви Краеугольного камня» «насиловал женщину в номере отеля «Уиллард». Женщину изнасиловали после того, как она возмутилась разговором пастора и Кинга о том, «какие женщины среди прихожан будут подходить для естественных и неестественных половых актов».

Также утверждается, что ФБР следило за Кингом в течение 12 лет.

Гарроу получил Пулитцеровскую премию в 1987 году за биографию Кинга.

Отметим, что еще в 2017 году был опубликован доклад ФБР о жизни Мартина Лютера Кинга, в котором в том числе говорилось и о слежке, и о «сексуальных отклонениях» проповедника.