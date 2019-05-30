Россиянка назначена главой штаб-квартиры ООН

Гражданка России Татьяна Валовая возглавит штаб-квартиру Организации Объединенных Наций (ООН) в Женеве.

«Генеральный секретарь назначил Татьяну Валовую новым генсеком офиса ООН в Женеве», – сообщил заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак, передает ТАСС.

Татьяна Валовая окончила Московский финансовый институт по специальности «международные экономические отношения».

Работала в постоянном представительстве СССР при ЕС в Брюсселе, позже занимала различные должности в федеральных органах исполнительной власти России.

Также работала в правительстве на различных должностях, в том числе с 2001 года была директором департамента международного сотрудничества.

В 2012 году Валовую утвердили на должность министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.

Татьяна Валовая является доктором экономических наук, владеет английским и французским языками, имеет государственные медали и награды, среди которых орден Дружбы и орден Почета.