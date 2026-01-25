На концертах Надежды Кадышевой толпы молодых людей, на улицах все чаще – мужчины в косоворотках и женщины в стилизованных кокошниках, в любом приличном ресторане – обязательные русские блюда, о туризме и говорить нечего – россияне потянулись в свою собственную страну, в её глубинку и её суть.17 комментариев
Jerusalem Post сообщил о пожаре на месте штаба БАПОР в Иерусалиме
В разрушенной штаб-квартире БАПОР в Иерусалиме зафиксирован пожар, спасатели проверяют наличие людей в зоне возгорания.
Пожар вспыхнул на территории разрушенной штаб-квартиры Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в Иерусалиме, сообщает Jerusalem Post.
О возгорании говорится в сообщении пожарно-спасательной службы Израиля.
Пожарные оценивают ситуацию и проверяют, находятся ли люди в зоне горения.
Причины возникновения пожара пока не раскрываются.
Во вторник власти Израиля снесли здание штаб-квартиры БАПОР согласно закону о запрете деятельности агентства, который вступил в силу в январе 2025 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США приняли решение прекратить участие и финансирование 31 структуры ООН, включая ЮНКТАД и «ООН-женщины».
Оценки правительства Германии показывают, что от 50% до 100% международной гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газа, оказывается в распоряжении движения ХАМАС.
Замглавы ООН Элинор Хаммаршельд сообщила о трудностях с визами и ограничениях для сотрудников организации на палестинских территориях.