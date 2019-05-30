На Украине инициировали санкции против российских археологов

Министерство «временно оккупированных» территорий Украины инициировало санкции против 28 российских научных и музейных учреждений, которые занимались «незаконными» археологическими раскопками в Крыму.

«Проект соответствующего акта направлен на согласование в заинтересованные органы государственной власти, после чего он будет направлен на рассмотрение правительства», – сообщило министерство в Facebook.

Отмечается, что в марте указом украинского президента уже были введены санкции против 15 россиян, получивших разрешения на проведение «незаконных археологических раскопок».

Ведомство отметило, что большое количество «незаконных» раскопок проводится в рамках реализации крупных инфраструктурных проектов, включая строительство перехода через Керченский пролив и строительства трассы «Таврида».

Напомним, российские археологи в Крыму нашли древнюю усадьбу, после чего было решено изменить железнодорожную линию на подходе к Крымскому мосту для сохранения уникального памятника.