Украина приостановила выпуск корпусов БТР-4 из стали стран НАТО

Предприятие «Житомирский бронетанковый завод» (входит в «Укроборонпром») приостановило производство корпусов БТР-4 из стали стран НАТО в связи с тем, что законодательство не позволяет принимать в эксплуатацию технику из такой бронестали, сообщила пресс-служба концерна.

«На ГП «Житомирский бронетанковый завод» приостановлена работа цеха по производству корпусов БТР-4. Это вынужденное решение принято руководством предприятия из-за отказа военной приемки министерства обороны Украины допустить к эксплуатации в войсках БТР-4, корпуса которых изготовлены из бронестали производства стран ЕС и НАТО», – передает РИА «Новости» сообщение госконцерна.

Ситуация связана с проблемой в сфере стандартизации в украинском ОПК. Для разрешения проблемы необходимо внесение изменений в законодательство Украины.

При этом концерн назвал ситуацию абсурдной: бронесталь, из которой производят боевые машины в США, Германии, Франции, Великобритании и других странах мира, признана для украинской бронетехники непригодной.

В августе на тот момент президент Украины Петр Порошенко заявил, что на заводе им. В.А. Малышева в Харькове собирают первый экспериментальный корпус бронетранспортера БТР-4.

Разработка бронетранспортера была начата в 2002 году. Одно из необходимых для производства БТР-4 предприятий находилось в Крыму – Феодосийский казенный оптический завод. При этом эксперты отмечали, что БТР-3 и БТР-4 «морально устарели» еще в момент создания.

Добавим, что в апреле Индонезия отказалась от закупки украинских БТР-4 в пользу российской военной техники.