Попавшую в Книгу рекордов России Волочкову высмеяли в Сети

Пользователи Сети высмеяли заслуженную артистку России Анастасию Волочкову, поперечный шпагат которой внесли в национальную Книгу рекордов.

«Я всегда шутила, что мой шпагат достоин Книги рекордов России. Сегодня это случилось. Шпагат зафиксирован и внесен! 2,25!!!.. Это труд. Злыми языками чесать хейтерам намного легче, зло – оно проще дается… Состоятельным людям не до зла. Поэтому я без устали буду радовать вас своими занятиями и шпагатами», – написала Волочкова в Instagram.

Об этом сообщил ТАСС и главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. По его словам, длина размаха ног балерины составила 225 сантиметров.

Впрочем, блогеры не поддержали новое достижение балерины.

«Да сдайтесь уже, Настя. Вы уже похожи даже не на нынешнего Шварценеггера, а, ***, на нынешнего Микки Рурка», – написал автор телеграм-канала Караульный.

«– Что тут скажешь, какая Россия, такие и рекорды.

– Не скажите, вот недавно про полковника писали, миллиарды там, дак тоже – рекорд!» – прокомментировал достижение балерины автор аккаунта в Twitter Nos Buratino.

Волочкова действительно не раз говорила о том, что гордится своей растяжкой и часто публикует фото, на которых она сидит на шпагате. В апреле балерина даже вызвала Алексея Навального на «шпагатную дуэль».

Впрочем, поведение артистки балета часто вызывает недовольство пользователей Сети. Так, в январе Волочкову раскритиковали за вульгарное купание на Крещение, а таблоид The Sun включил российскую балерину в рейтинг Instagram-знаменитостей, которые не умеют пользоваться фоторедакторами.