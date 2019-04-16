Волочкова вызвала Навального на «шпагатную дуэль»

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что блогер Алексей Навальный принес бы больше толку, если бы сам смог сесть на шпагат, и вызвала его на «шпагатную дуэль».

Она сообщила, что ее «одолевают различными комментариями на откровенное интервью на «Эхо Москвы», где она высказалась в поддержку президента Владимира Путина. Эти ее слова задели блогера Навального, отметила она в Instagram.

По ее словам, шпагат, который является элементом ее профессии, «не дает покоя Навальному», и предположила, что это его «сексуальная фантазия».

«Это показатель того, что его дешевая политика схожа с творческим миром, не принимающим конкуренции… Господин Навальный. Хочу Вам сказать одно. Я-то своим шпагатом, который Вам так не дает покоя, могу гордиться. Как и всем моим творчеством, которым я прославляла Россию на мировых сценах! А чем можете гордиться Вы? Тем, что Вы как «засланный казачок», хотите внести смуту в сознание людей России?» - написала Волочкова.

Она заявила, что Навальный пиарится за счет публичных людей, но на самом деле «не интересен никому».

«Если бы Вы сели на шпагат, от Вас было бы больше толку! И вообще, не на шпагаты мои засматривались бы, а своим делом занимались. Или своей клоунадой. … Вызываю Вас на «шпагатную дуэль»! И посмотрим, длина и стройность чьего шпагата объединит Россию с мировым сообществом, не могущим простить России ее мощи, силы духа и стойкости людей и величия президента», – заявила Волочкова.