Волочкову раскритиковали за вульгарное купание на Крещение

Анастасия Волочкова опубликовала на своей страничке в социальной сети видео крещенских купаний; балерина окунулась в деревянной бочке с ледяной водой.

Видео появилось на ее странице в Instagram. «Окунаюсь во льды в Крещенскую ночь. И совсем не мерзну. А согреет меня горячий поцелуй любимого. Он сам очень замерз, снимая это видео», – написала Волочкова.

Многие комментаторы, однако, не оценили крещенские купания балерины. Они раскритиковали купальник Волочковой как неуместный в православный праздник, а также осудили балерину за традиционную растяжку, выглядевшую, по оценке подписчиков, слишком откровенно.

«Представляю, с такой-то то растяжкой да перед [патриархом] Кириллом, да в купель. Не стыдно?» – возмущается tanya_budovskaya.

«Как превратить молитву в фарс», – пишет lobotomya_.

Пользователь с ником iuilina в свою очередь обратила внимание на комментарий самой Волочковой и отметила, что закаливание не имеет ничего общего с православной традицией купаний в проруби.

Многие также обратили внимание на то, что Волочкова, окунаясь, не крестилась. «По традициям положено с головой! Анастасия, что же вы такая верующая, а покреститься забыли...» – пишет m_miette.

Напомним, Волочкова, ранее объявившая о намерении переехать на Мальдивы, вернулась в Россию.