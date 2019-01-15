Британцы высмеяли Волочкову

Таблоид The Sun включил российскую балерину Анастасию Волочкову в рейтинг Instagram-знаменитостей, которые не умеют пользоваться фоторедакторами.

В подборку журнала попал снимок Анастасии Волочковой на пляже. По мнению британских журналистов, океан за спиной балерины выглядит неестественно, сообщает РИА «Новости».

«Если вы посмотрите на горизонт, то быстро поймете, что это фото было отретушировано», – отмечается в статье.

Журналисты The Sun посоветовали участникам рейтинга научиться работать в Photoshop, чтобы впредь не повторять такой «эпический провал».

Ранее пользователи соцсетей раскритиковали балерину за вульгарное купание на Крещение.