Предложено уравнять ставку НДФЛ для россиян и иностранцев

Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок на налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных и российских граждан, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Силуанов сообщил на совещании по реализации национальных проектов, что в данный момент в России имеются «разные ставки налогообложения доходов: для россиян и для иностранцев – 13% и 30%», передает ТАСС.

Вице-премьер считает целесообразным предложение уравнять эти ставки, «сделать для иностранцев ставку, аналогичную (ставке) для россиян».

Ранее в Кремле прокомментировали идею освободить малоимущих от НДФЛ.