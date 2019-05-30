Предложено уравнять ставку НДФЛ для россиян и иностранцев

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30 мая, четверг | Последнее обновление — 11:42 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Путин предложил Госдуме приостановить ДРСМД
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Вытеснит ли Америка Россию с нефтяного рынка
Социологи объяснили высокие шансы врио губернаторов на выборах
Кто сажает недоучек за штурвал самолета
Пентагону померещились ядерные взрывы Москвы
«Суперджет» сгорел при посадке
Уровень доверия, о котором можно только мечтать
Андрей Бабицкий, журналист
Путин, Шойгу и Лавров находятся у власти не первый год. Люди считают, что они хорошо делают свою работу и ситуация в государстве стабильна и предсказуема. Но неплохо бы увидеть и новые лица при сохранении существующего порядка вещей. Подробности...
Обсуждение: 51 комментарий
Кто заплатит за печеньки на российском майдане
Сергей Худиев, публицист, богослов
Человек может быть абсолютно искренним и преданным борцом за все хорошее. Но его кто-то должен кормить, одевать, оплачивать ЖКХ и прочую прозу жизни. Всю ночь поднимать гнев масс, а потом на работу к девяти? Так не получится. Подробности...
Обсуждение: 186 комментариев
О китайском опыте и почему не нужно трогать пенсии
Максим Орешкин, министр экономического развития Российской Федерации
Российская система социального и пенсионного обеспечения позволяет России выглядеть вполне достойно по сравнению с другими странами. Но при этом в России еще, к сожалению, говорить о полной социальной справедливости не приходится. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу объявила о своей скорой отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства. Свои полномочия она сложит 7 июня. Во время своей речи Мэй не смогла сдержать слез.Подробности...
Зеленский стал шестым президентом Украины
Экс-шоумен Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В первой речи в новом качестве он назвал всех украинцев президентами, пообещал добиться мира в Донбассе, приведя в пример сборную Исландии по футболу, и распустил РадуПодробности...
Умерла самая сердитая кошка интернета
Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус ТардарПодробности...
Обсуждение: 4 комментария
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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