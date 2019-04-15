В Кремле прокомментировали идею освободить малоимущих от НДФЛ

Кремль и правительство пока не имеют четкой позиции в отношении обсуждаемой идеи освободить малоимущих граждан от подоходного налога, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Если я не ошибаюсь, то какой-то четкой, выработанной, сформулированной позиции в настоящий момент нет по этому вопросу, но что касается хода обсуждения этой идеи, то я прошу вас адресовать вопрос в правительство», – приводит его слова ТАСС.

Песков сообщил, что Российская трехсторонняя комиссия (РТК) при правительстве по регулированию социально-трудовых отношений не обсуждает вопрос отмены подоходного налога (НДФЛ) для малообеспеченных граждан, в плане на ближайшее полугодие этот вопрос не значится.

Ранее газета «Известия» написала, что правительство может обсудить возможность освобождения россиян с низкими зарплатами от подоходного налога. Издание сообщало, что речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума – меньше 13 тыс. рублей в среднем по стране.