Китаянка утонула в Неве во время фотосессии

Туристка из Китая утонула в Неве в Санкт-Петербурге во время фотографирования, ее не смогли спасти, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Инцидент произошел около 10.30 у Дворцового моста. Китаянка поскользнулась и упала, за ней прыгнул в воду ее соотечественник, но спасти не сумел. Его достали из воды и госпитализировали. Тело туристки было обнаружено в 15.13, передает «Интерфакс».