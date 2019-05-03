Исполнитель роли Чубакки в «Звездных войнах» скончался

На 75 году жизни умер актер Питер Мейхью, который исполнил роль Чубакки в «Звездных войнах», сообщила его семья.

Мейхью умер 30 апреля в Техасе, передает ТАСС.

Роль Чубакки из племени гуманоидов-вуки он исполнял в эпизодах III–VI «Звездных войн», а также в фильмах «Звездные войны: Пробуждение силы» и «Звездные войны: Последние джедаи».

В конце 2016 года скончалась Кэрри Фишер, известная своей ролью принцессы Леи в «Звездных войнах».