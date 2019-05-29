Чайка отверг политическую подоплеку в позиции Генпрокуратуры по мандату Грудинина

Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что бывший кандидат в президенты Павел Грудинин правомерно был лишен депутатских полномочий в городе Видное, добавив, что Генпрокуратура политикой не занимается.

Отвечая на вопрос представителей фракции КПРФ в Госдуме в рамках «правительственного часа», Чайка сказал: «Видновский городской прокурор Московской области обоснованно, на наш взгляд, направил в Совет депутатов представление о лишении депутатских полномочий Грудинина, которое удовлетворено».

На упрек коммуниста-депутата Николая Харитонова в том, что прокуратура участвует в политическом преследовании Грудинина, генпрокурор заявил: «Мы политической деятельностью не занимаемся, прокуратура вне политики».

Касаясь оснований, по которым прокуратура потребовала лишить Грудинина депутатских полномочий, Чайка указал в первую очередь на выявленные в ходе проверки нарушения, в частности предоставленные им недостоверные сведения об имуществе, передает «Интерфакс».

«При проведении выборов Грудининым была предоставлена недостоверная информация об имуществе и участии в иностранной коммерческой организации», – отметил генпрокурор.

Реагируя на реплику коммунистов относительно несправедливого, по их мнению, раздела имущества при разводе супругов Грудининых, Чайка сказал: «Вопрос раздела имущества между супругами Грудиниными подлежит решению в судебном порядке. Прокурор в этом вопросе участия не принимает».

Напомним, в марте совет депутатов подмосковного Видного лишил экс-кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина мандата после запроса прокуратуры. Позднее ЦИК отказал КПРФ в передаче Грудинину мандата депутата Госдумы скончавшегося Жореса Алферова. Суд поддержал отказ.

Главным основанием для претензий стало наличие у Грудинина офшора Bontro LTD в Белизе и зарубежных счетов, о которых стало известно в ходе бракоразводного процесса бизнесмена, который начался прошлым летом по инициативе Грудинина после 38 лет брака. В ходе судебных слушаний также выяснилось, что у него кроме взрослых сыновей есть несовершеннолетние дети от другой женщины, что он подтвердил в интервью.

Обектом спора супругов стали банковские счета, ценные бумаги, акции, в том числе в ЗАО «Совхоз имени Ленина». При этом его супруга Ирина просила полицию о защите от Грудинина, так как «опасалась за свою жизнь и здоровье».

В результате суд решил передать бывшей супруге две трети их совместного имущества в рамках бракоразводного процесса.

В апреле Мосгорсуд оставил без изменений решение Никулинского суда Москвы по мандату Грудинина.