В НАТО заявили о «небольшой напряженности» в Косово

Миссия по поддержанию безопасности в Косово под командованием НАТО (KFOR) считает обострение конфликта в самопровозглашенной республике «небольшой напряженностью», заявил пресс-секретарь KFOR Винченцо Грасо.

«Ситуация спокойная и под контролем. Вчера была небольшая напряженность, к счастью, она была на изолированных территориях и завершилась в течение дня. То, что произошло вчера, было проведено как полицейская операция после выдачи ордеров на арест прокуратурой в Приштине, операция проводилась во многих муниципалитетах, включая муниципалитеты на севере», – передает слова Грасо ТАСС.

Он отметил, что косовская полиция самостоятельно занимается деятельностью в области верховенства права – без каких-либо разрешений.

Грасо сообщил, что в KFOR «следили за операцией» косовского спецназа, но не вмешивались в ситуацию.

«В настоящий момент миру в Косове больше всего угрожает пропаганда и риторика, провокации и ложные заявления. Наибольшая угроза миру и стабильности вызвана риторикой, которые некоторые лидеры используют и которой злоупотребляют, и которую используют отдельные СМИ», – выразил мнение представитель миссии.

У него спросили, что должно произойти в Косово, чтобы миссия НАТО вмешалась в ситуацию, на что он ответил, что вмешательства не произойдет, пока об этом не попросит косовская полиция.

«Мы не будем вмешиваться, кроме опасной ситуации, угрожающей всему региону. Вчера ситуация была под контролем, все были заранее оповещены об операции», – заявил он.

Он также опроверг информацию о том, что венгерский батальон KFOR пытался вмешаться в ситуацию.

«Эта информация абсолютно неточная, этого не происходило. Венгерский батальон – часть KFOR, он следует KFOR. Попыток вмешаться без одобрения KFOR не было. Они были готовы вмешаться, но не пытались», – заявил Грасо.

Между тем, газета «Вечерне новости» сообщает, что во время операции косовской полиции от действий спецназа пострадали более 100 человек – жителей северных муниципалитетов Косово и Метохии. Среди них пожилые люди. Еще 19 сербов задержаны.

Серьезно пострадали как минимум четыре человека, они госпитализированы. Среди них – российский дипломат Михаил Краснощеков, а также глухонемой житель села Зубин-Поток. Оба получили серьезные травмы головы и лицевых костей. Также есть сведения о задержании троих женщин, судьба которых пока неизвестна.

Между тем, Косово решило добиваться снятия иммунитета с российского сотрудника миссии ООН Краснощекова, чтобы возбудить против него дело.

Краснощеков получил тяжелые травмы головы и лица в ходе операции полиции Косово на севере края и в Метохии. По версии Приштины, Краснощеков якобы находился возле баррикад вместе с сербами. Позже его отпустили.

МИД России назвал «вопиющим актом» его задержание.