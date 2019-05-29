Стало известно место первого зарубежного визита Зеленского

Первый зарубежный визит новый президент Украины Владимир Зеленский нанесет в Брюссель, сообщила пресс-служба главы государства.

«Запланированы встречи главы государства с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом», – говорится в сообщении на сайте президента Украины.

В пресс-службе уточнили, что визит пройдет с 4 по 5 июня.