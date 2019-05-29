Ученые решили восстановить советский проект по изучению магнетизма

Ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики им. Трофимука (ИНГГ, Новосибирск) и Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Пушкова (ИЗМИРАН, Москва) решили восстановить систему измерения земного магнетизма, созданную в 1970-е годы.

В начале 1970-х годов геофизики из Новосибирска и их московские коллеги из ИЗМИРАН проложили сеть пунктов от Новосибирска до Ташкента для измерения «векового хода» – изменений в величинах элементов земного магнетизма. Пункты были размещены через каждые 60 км на всей протяженности маршрута (2,5 тыс. км), сообщает «Интерфакс».

Для исследования специалисты регулярно проезжали по профилю и измеряли все компоненты геомагнитного поля.

«Было бы важно вновь пройти по этому маршруту и сделать измерения в тех же точках, что и почти 50 лет назад. Это позволит наглядно оценить, как изменилось магнитное поле Земли на этом профиле за полвека, и выявить точки с магнитными аномалиями», – отметил старший научный сотрудник лаборатории солнечно-земной физики ИНГГ Николай Семаков, подчеркнув, что аномалии могут возникать как предвестники землетрясений, из-за движения потоков мантии или в местах создания искусственных водоемов.

В ИНГГ также уточнили, как выглядит пункт «векового хода».

«Пункт векового хода выглядит следующим образом: в спокойном месте вдали от жилья, линий электропередачи или железной дороги выбирается место, где будут производится измерения. В эту точку вкапывается немагнитный столб, замеры магнитного поля делают на определенной высоте, место закрепляется с точностью до нескольких сантиметров», – сообщили в институте.

В настоящее время специалисты ИНГГ и ИЗМИРАН изучают архивы, чтобы восстановить точный маршрут и расположение всех пунктов.

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