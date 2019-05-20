Медведев призвал омолодить российскую науку

Российская наука нуждается в значительном омоложении кадров, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе заседания президиума президентского совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Мы относительно недавно встречались с коллегами, обсуждали этот вопрос и с участием Академии наук, министерства образования. Нам нужно омолодить российскую науку. В 2019 году доля исследователей до 39 лет должна увеличиться до почти 44%, к 2024 году – больше половины должно быть», – сказал премьер, передает РИА «Новости».

По словам Медведева, будет реализован комплекс мер, позволяющих молодым ученым решить проблемы с жильем, получить для своих институтов современную технику и принимать участие в международных конференциях. Как сообщил глава кабинета министров, поручения, касающиеся этого вопроса, им уже подписаны. Он также напомнил, что правительство решило поддержать грантами специализированные учебно-научные центры при лучших университетах страны.

«Государство берет на себя здесь расходы. В 2019 году поддержку в 700 млн рублей получат четыре университета, в дальнейшем круг таких учебных заведений, которые получают гранты, должен быть расширен», – подчеркнул Медведев.

Премьер отметил необходимость обеспечения эффективной работы научных центров и вовлечения бизнеса в финансирование исследований. Кроме того, как считает премьер, есть потребность в обновлении технической базы научных организаций как минимум на 50% и создании научно-образовательных центров в субъектах страны.

Ранее Медведев сообщил о подписании постановления правительства, которое расширяет полномочия Российской академии наук в разработке долгосрочных фундаментальных научных исследований.

Согласно целям национального проекта «Наука», в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Численность отечественных и зарубежных ученых, работающих в российских научных организациях и имеющих статьи в самых авторитетных научных журналах, должна достигнуть почти 31 тыс. человек.