Расширены полномочия РАН в разработке долгосрочных исследований

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о подписании постановления правительства, которое расширяет полномочия Российской академии наук в разработке долгосрочных фундаментальных научных исследований.

Глава Кабмина уточнил, что постановление уточняет устав Российской академии наук. «Речь идет о расширении полномочий в вопросах, которые касаются разработки фундаментальных научных исследований на долгосрочный период», – приводит его слова РИА «Новости».

Кроме того, по его словам, РАН также сможет готовить предложения, «чтобы обновить содержательную часть образования в соответствии с приоритетами развития страны».

Также с Академией будут согласовываться решения по реорганизации и ликвидации научных организаций, которые входят в периметр интересов Академии наук, добавил Медведев.

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин раскритиковал российскую систему фундаментальных исследований. Он заявлял о необходимости финансировать «живые» научные исследования, а не административные издержки, в обратном случае страна может «опоздать в последний вагон технологической революции».