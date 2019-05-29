Климкин заявил о «сломанной логике» России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что решение Международного трибунала ООН нарушило планы России, которая якобы хотела использовать украинских моряков в качестве «разменной монеты».

«Решение в Гамбурге сломало российскую логику, по которой они хотели использовать наших ребят как разменную монету, сыграв на политической конъюнктуре. Теперь вместе с друзьями и партнерами превратим символическую победу в практические рычаги. И обязательно вернем моряков домой», - написал Климкин в Twitter.

Напомним, ситуация вокруг Керченского пролива обострилась после украинской провокации, которая привела к тому, что Россия задержала украинских моряков, нарушивших государственную границу. 25 мая Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить их, но Москва указала, что у этого ведомства нет соответствующей юрисдикции.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Международный трибунал не поможет Украине нарушить российские законы.