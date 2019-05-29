Климкин заявил о «сломанной логике» России

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29 мая, среда  |  Последнее обновление — 09:43  |  vz.ru
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Россиянам не хватает богатства

Россияне рассказали, на чем им приходится экономить Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Новый анализ российского потребления снова высветил проблему бедности в России. Половине семей в стране хватает денег только на еду и одежду, а еще 15% – только на еду. Россияне продолжают политику экономии, правда, в этом году на первое место вышла экономия не на еде, а на путешествиях, но продукты питания «стоят» рядом. Есть ли способ победить бедность в России?  Подробности...
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Как шорты Тимати помогают Российской армии

Коллекцию от Тимати показали руководству минобороныФото: Алексей Куденко/РИА Новости
Скандал вызвала презентация коллекции одежды, созданной в стиле милитари рэпером Тимати. Присутствие на показе министра обороны Сергея Шойгу подогрело интерес к мероприятию – особенно когда генералу армии вручили специальную фирменную куртку. Одни обрушились на Тимати за «милитаризм», а другие обругали Минобороны за сотрудничество с «неправильным типом». Нужна ли нашей армии подобная реклама? Подробности...
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Российские офицеры финансируют армию из собственного кармана

Причина сложившейся нездоровой ситуации – забюрократизированность и крайняя медлительность в управлении финансовыми потоками в армииФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
В российской армии за последние годы сложилась система добровольно–принудительных поборов. Офицеры, которые после реформ Сердюкова стали получать якобы «слишком много», теперь за свой счет участвуют в содержании хозяйства своих подразделений – сбрасываются на оргтехнику, ремонт, форму. Как это произошло, и что рассказывают вынужденные «спонсоры» Минобороны? Подробности...
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Почему ополчение Донбасса воюет лучше украинских добробатов

Ополченец Донбасса стал одним из символов украинской гражданской войныФото: Дэн Леви/РИА «Новости»
Пять лет назад мир узнал о первых столкновениях ополченцев Донбасса и добровольцев украинских националистических батальонов. Началась украинская гражданская война новейшего времени, и самое горячее участие в ней приняли идейно мотивированные бойцы с обеих сторон. Откуда взялось ополчение Новороссии и почему в военном смысле оно оказалось эффективнее киевских добробатов? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Либертарии всех стран, соединяйтесь

Максим Соколов, публицист
При новом президенте на Украине собираются строить либертарианское государство. Но, во-первых, построить его невозможно. Во-вторых, украинцы сильно такому государству удивятся – они голосовали точно не за него. Подробности...
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Вольский подросток и трагический «принцип домино»

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Сейчас пора выпускных экзаменов. А это значит, что головы «дымят» и у выпускников, и у их близких. Тем меньше им нужны сейчас «горячие» подробности из жизни неадекватного сверстника, напавшего с топором на школу. Подробности...
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В январе Украину ждет катастрофа

Глеб Простаков, журналист
Главный вызов, перед которым стоит сейчас новый президент Украины, – не политический кризис, который он сам же инициировал, а обеспечение страны газом. Этой зимой Украина может просто замерзнуть. Подробности...
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      Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке

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            Климкин заявил о «сломанной логике» России

               29 мая 2019, 09:08
            Фото: STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС
            Текст: Алина Назарова

            Версия для печати  •
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            Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что решение Международного трибунала ООН нарушило планы России, которая якобы хотела использовать украинских моряков в качестве «разменной монеты».

            «Решение в Гамбурге сломало российскую логику, по которой они хотели использовать наших ребят как разменную монету, сыграв на политической конъюнктуре. Теперь вместе с друзьями и партнерами превратим символическую победу в практические рычаги. И обязательно вернем моряков домой», - написал Климкин в Twitter.

            Напомним, ситуация вокруг Керченского пролива обострилась после украинской провокации, которая привела к тому, что Россия задержала украинских моряков, нарушивших государственную границу. 25 мая Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить их, но Москва указала, что у этого ведомства нет соответствующей юрисдикции.

            Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Международный трибунал не поможет Украине нарушить российские законы. 


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