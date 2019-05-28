Сало на Украине за два года подорожало на 70%

За последние два года сало на Украине подорожало на 70%, свидетельствуют данные Государственной службы статистики страны.

«Сало за два года подорожало в среднем на 70%. Его стоимость выросла с 44,5 (1,7 доллара) до 76 гривен за килограмм (2,9 доллара)», – говорится в сообщении ведомства.

На втором месте по росту цен находится свинина – 37% (116 грн за 1 кг).

Основными причинами такого изменения цен считают инфляцию и эпидемию африканской чумы, из-за которой сократилось количество свиней.

Ранее сообщалось, что цена на набор овощей для приготовления борща на Украине за год поднялась на 77%.

В сентябре 2018 года сообщалось, что украинский бутерброд с салом за год подорожал на 42%