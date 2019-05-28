Подсчитан ущерб России от космических аварий за восемь лет

Ущерб от аварий в ракетно-космической отрасли России с 2010 по 2018 год превысил 35 млрд рублей, а непокрытые убытки превысили 10 млрд рублей, говорится в документации к проекту постановления правительства.

Всего с 2010 по 2018 год произошло 11 аварийных пусков космической техники, передает РИА «Новости».

«Ущерб России составил более 35 млрд рублей (что почти в 13 раз превышает затраты на страхование). При этом за счет инструмента страхования было возмещено почти 20 млрд рублей (что более чем в семь раз превышает затраты на страхование)», – говорится в документе.

В то же время в этот период произошел ряд аварийных пусков космической техники, которые не были застрахованы. «Следствием данных аварий стали убытки госкорпорации «Роскосмос» в размере более 10,5 млрд рублей, источники возмещения которых не установлены», – говорится в документе.

Только одна авария ракеты «Протон-М» с тремя спутниками «Глонасс-М» в 2013 году привела к убытку в пять миллиардов рублей. «Запуск не был застрахован, источники финансирования убытка не определены до настоящего времени», – отметили в документе.

Всего в 2010–2018 годах с помощью механизма субсидирования был застрахован запуск более 80 спутников, производство которых финансировалось за счет средств федерального бюджета. На их страхование потратили порядка 187,5 млрд рублей.

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