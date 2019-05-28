Титов предложил не применять к бизнесу статью о преступном сообществе

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил не применять к предпринимателям статью УК о преступном сообществе, говорится в его докладе президенту Владимиру Путину.

В документе Титов отмечает, что активизировалась практика дополнительного вменения статьи 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)» по уголовным делам об экономических преступлениях, когда признаки сообщества обусловлены обычной деятельностью организации, передает РИА «Новости».

Это, по его мнению, позволяет преодолеть ограничения на избрание меры пресечения, а также обосновать необходимость продления сроков предварительного следствия.

Это приводит к значительному увеличению назначаемых судом сроков наказания, а также к отбыванию предпринимателями наказания в местах лишения свободы, предназначенных для лиц, совершивших особо тяжкие преступления (в том числе насильственные).

Потому бизнес-омбудсмен предложил «исключить применение статьи 210 УК РФ по уголовным делам, возбужденным по факту либо в отношении лиц, подозреваемых в совершении преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности».

Также Титов предлагает в два раза сократить размер административных штрафов для субъектов малого и среднего предпринимательства по статьям, не связанным с причинением вреда жизни и здоровью.

Он отмечает, что цель государственного контроля и надзора – не выявить нарушения и наказать, а не допустить причинения вреда.

«Любое выявленное при проверке нарушение – провал государственного контроля и надзора», – считает он.

Потому предлагается «сократить размер административных штрафов для субъектов МСП в два раза (по статьям, не связанным с причиненным вредом жизни и здоровью)».

Титов также считает нужным ограничить число плановых проверок – не более двух в год одного субъекта предпринимательской деятельности и не более одного раза в три года одним органом КНД.

Кроме того, в документе говорится о необходимости расширять практику «предупреждения» как первой меры наказания вместо штрафов по всем нарушениям, кроме уже повлекших причинение вреда жизни и здоровью граждан.

Также речь идет о реализации пилотов по переосмыслению моделей регулирования и КНД для ряда сфер, где ситуация «критическая»: сфера экологии, строительства, ветеринарного и фитосанитарного надзора, промышленной и трудовой безопасности, ловля рыбы, производство и реализация рыбопродуктов.

Титов сообщает также о массовых штрафах бизнеса «за незначительный пропуск сдачи отчетности в области обязательного пенсионного страхования либо технические ошибки в отчетности».

В данный момент законодательством предусмотрена двойная форма юридической ответственности за непредставление страхователем в установленный срок либо представление им неполных и (или) недостоверных сведений, предусмотренных пп. 2-2.2 ст. 11 федерального закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования».

В 2018 году мировые судьи рассмотрели более 474 тыс. дел об административных правонарушениях по статье КоАП, которая касается нарушений в этой сфере.

Это 6,8% общего объема дел об административных правонарушениях, рассмотренных мировыми судьями и судами общей юрисдикции в минувшем году. При этом штрафам подверглись 364 тыс. 657 лиц (77%).

Отмечается также, что власти готовят реформу контрольно-надзорной сферы – так называемую «регуляторную гильотину», которая призвана резко сократить проверки и требования к бизнесу, что, по оценке Российского союза промышленников и предпринимателей, ускорит рост экономики как минимум на 1 процентный пункт в год.

До конца 2019 года правительство планирует подготовить законопроекты, которые станут базой для реформы. Новое регулирование вступит в силу с 1 января 2021 года.

Ранее Владимир Путин на встрече с Борисом Титовым заявил, что размер залога для предпринимателей, подозреваемых в совершении преступлений, должен коррелировать с величиной ущерба от преступления.