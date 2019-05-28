Почесавший монитор вместо уха кот рассмешил соцсети

Пользователей Сети рассмешил кот, который потерпел неудачу при попытке почесать лапой за ухом, на заметив, что ему мешает монитор компьютера.

На видео на YouTube кот сидит на углу стола, спрятавшись за монитором. Он решает почесать за ухом, но вместо этого дотягивается только до экрана монитора и скребет его.

Через некоторое время усатый понимает, что лапа не достает до уха, но причину понять не может. Кот вновь и вновь предпринимает попытку почесаться, даже облизывает лапу, видимо, надеясь, что это поможет, но следующая попытка вновь оказывается неудачной.

Пользователей Сети рассмешил недогадливый кот.

«Хм, попробую облизнуть. Давай работай», – написал один из них.

«Дурацкий монитор! Как ты смеешь блокировать мои королевские когти», – добавил другой.