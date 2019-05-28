Мужчина с ножом напал на детей в парке в Японии и устроил резню

В Кавасаки в результате нападения вооруженного ножом мужчины погибли как минимум три человека, пострадали не менее 15, сообщают СМИ.

Среди погибших есть ребенок. Кроме того, из 15 пострадавших 10 – дети, передает ТАСС со ссылкой на NHK.

Нападение произошло в парке, через который ученики младших классов шли в школу.

Преступник задержан. Он также получил тяжелое ножевое ранение, вероятно, ранил себя сам.

NHK сообщает, что один ребенок и двое взрослых, в том числе преступник, находятся в состоянии «остановки сердца и легких». Такая формулировка объясняется тем, что в Японии констатировать смерть имеют право только врачи, а сотрудники скорой помощи, которые обычно не имеют медицинского образования, лишь фиксируют состояние человека по внешним признакам, передает РИА «Новости».

При этом «Киодо» сообщает только о пострадавших, не о погибших. По данным «Киодо», ранения получили 19 человек, двое находятся в критическом состоянии, в том числе ребенок.

Агентство уточняет, что нападение произошло на автобусной остановке, и подтверждает, что 50-летний нападавший сам ранил себя. Сейчас он также находятся в критическом состоянии.