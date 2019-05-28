ООН предложила набирать женщин в Верховную раду по квоте

Координатор системы ООН на Украине Асенефа Лубрани предложила парламентским партиям ввести квоту как минимум в 30% для женщин-кандидатов в избирательных списках.

Лубрани посетовала на то, что женщины всегда были слабо представлены в правительстве и парламенте Украины, хотя составляют 54% населения. Кроме того, Лубрани отметила, что президентское кресло на Украине женщина также никогда не занимала, пишет ЛІГА.net.

Представитель ООН обратила внимание на то, что женщин в политике зачастую оценивают по внешнему виду, а не по убеждениям.

Лубрани подчеркнула, что Украина приняла на себя обязательства в соответствии с Конвенцией ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.